Στην Τουρκία φρόντισαν να γεμίσουν με δύναμη τους νοσηλευτές που κατέφθαναν με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Με καπνογόνα και επευφημίες τους έδειξαν πως στέκονται στο πλευρό τους στη μάχη απέναντι στον κορονοϊό ενώ, πρόσφεραν και μια ανθοδέσμη, χειροκροτώντας και αναγνωρίζοντας τις τεράστιες προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας...

Turkish fans welcomed an ambulance like it was their team's bus

@karagumruk_sk IG/tekaskkaragumruk pic.twitter.com/CfwNxwGg0V

— 433 (@433) April 28, 2020