Ο χαφ της Τραμπζονσπόρ πήρε το ραβασάκι από τον Τσέχο αμυντικό, Νόβακ, το διάβασε στα γρήγορα και δεν θέλησε να το πετάξει στον αγωνιστικό χώρο γιατί μπορεί κάποιος από τους αντιπάλους να το έβρισκε και να το διάβαζε.

Τι έκανε λοιπόν; Το έβαλε στο στόμα και το μάσησε κανονικά!

Δείτε το βίντεο:

Trabzonspor midfielder Badou Ndiaye eating the instructions paper after reading it so opponent players can't see it

