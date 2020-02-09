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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuper League Τουρκίας
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Μεριά: Γκάφα του Τυνήσιου με αυτογκόλ στην Κασίμπασα (vid)

Μεριά: Γκάφα του Τυνήσιου με αυτογκόλ στην Κασίμπασα (vid)

Μεριά: Γκάφα του Τυνήσιου με αυτογκόλ στην Κασίμπασα (vid)

Νέα... γκάφα του Γιασίν Μεριά, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Κασίμπασα στην οποία έχει παραχωρηθεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Τυνήσιος στόπερ προσπάθησε να... κλείσει τα πόδια του σε σέντρα σουτ αντιπάλου στο ματς Κασίμπασα -  Γαλατάσαραϊ, αλλά το μόνο που... κατάφερε ήταν να δώσει προβάδισμα στη φιλοξενούμενη με αυτογκόλ.

Δείτε την φάση με το αυτογκόλ του πρώην στόπερ του Ολυμπιακού...

 

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