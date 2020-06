Αυτό που αναμενόταν να γίνει στο Δ.Σ. της Δευτέρας, έγινε τελικά στη Super League 2. Οι ομάδες πήραν την απόφαση για οριστική διακοπή του πρωταθλήματος με ψήφους 11-3.

Το πρωτάθλημα ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολο να συνεχίστει και φτάσαμε 22 Ιουνίου χωρίς να έχει παρθεί απόφαση, με τις ημερομηνίες πλέον να μην έβγαιναν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή και πλέον όλοι περιμένουμε να μάθουμε τι θα συμβεί με το μπαράζ που ήταν να γίνει ανάμεσα στον προτελευταίο της Super League 1 και τον δεύτερο της Super League 2 και φυσικά για το αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση των κατηγοριών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, κατά της συνέχισης ψήφισαν οι Λεβαδειακός, Χανιά και Καραϊσκάκης, ενώ στο τραπέζι έπεσαν δύο προτάσεις που απορρίφθηκαν. Η μία ήταν να γίνουν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές κι ένας γύρος play off χωρίς play out, ενώ η άλλη ήταν να γίνει μόνο ένας γύρος play off. Καμία δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους με αποτέλεσμα να υπάρξει η οριστική διακοπή.