Η πρόβα Ολυμπιακού για Χαριλάου είχε Σουρλή κι άλλες εκπλήξεις

Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε βέβαιοι για την ενδεκάδα, αλλά αν τελικά ο Πέδρο Μαρτίνς βάλει το απόγευμα στο Χαριλάου το σχήμα που δοκίμασε χθες στο Ρέντη, αν μη τι άλλο θα υπάρχει ενδιαφέρον, υπό την έννοια της παρουσίας τόσων πολλών νέων προσώπων.

Όπως φάνηκε από την χθεσινή πρόβα στην προπόνηση του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος προπονητής σκέφτεται να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα τον 18χρονο κεντρικό χαφ Σουρλή, που μέχρι στιγμής έχει παίξει πέρυσι ένα πεντάλεπτο (ώστε να πάρει συμμετοχή και μετάλλιο πρωταθλητή) και φέτος δύο μισάωρα, ένα στο πρωτάθλημα κι ένα στο Κύπελλο. Ακόμη τον Ντρέγκερ, που έχει να παίξει βασικός από την αρχή ενός αγώνα σχεδόν τρεις μήνες, από το ματς Κυπέλλου στο Αγρίνιο. Όπως και τον Τζολάκη, που έχουμε να τον δούμε κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού περίπου δύο μήνες από ένα άλλο ματς Κυπέλλου, με τον Άρη-το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Ραντζέλοβιτς, σε επίπεδο παρουσίας του στην αρχική ενδεκάδα.

Σημαντικό το παιχνίδι και για τον Κάιπερς, καθώς θα είναι το πρώτο του στο οποίο θα αγωνιστεί μόνος του στην επίθεση, καθώς όσες φορές μέχρι στιγμής είχε πάρει την ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός ήταν δίπλα στον Χασάν (και μία φορά στον Ελ Αραμπί). Κατά την γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν ο Βέλγος μπορεί να σταθεί και μόνος του μπροστά η μόνο σε σχηματισμό 4-4-2.

Η ενδεκάδα που δοκίμασε ο Μαρτίνς, με σχηματισμό 4-2-3-1, ήταν με Τζολάκη, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Εμβιλά, Όλεγκ, Τιάγκο, Σουρλή, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Κάιπερς, Βρουσάι.

Ο Εμβιλά αναμένεται να παίξει στόπερ, καθώς ο Σωκράτης έχει ακόμη μία ενόχληση στον προσαγωγό και προφυλάσσεται, ενώ ο Σα θα είναι στον πάγκο καθώς ο Κρίστινσον ταλαιπωρείται από ένα μικροτραυματισμό. Ο Χολέμπας κι ο Μασούρας μένουν κι αυτοί στην Αθήνα για να φρεσκαριστούν καθώς παίζουν συνέχεια, ενώ φαίνεται ότι οι Ελ Αραμπί, Μπρούμα, Καμαρά, όπως κι οι Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Χασάν θα μείνουν στον πάγκο. Όπως κι ο πιτσιρικάς (17 ετών) στόπερ Καλογερόπουλος, στην πρώτη του παρουσία σε 20άδα του Ολυμπιακού!

Για να δούμε λοιπόν τι ψάρια θα πιάσουν οι «ερυθρόλευκοι» με αυτή την ενδεκάδα εκτός έδρας κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας Άρη, που καίγεται για βαθμούς, καθότι κινδυνεύει και με μείον έξι από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν μη τι άλλο θα έχει ενδιαφέρον αυτή η ανάμεικτη σύνθεση με παίκτες της ας το πούμε έτσι δεύτερης και της τρίτης ενδεκάδας, συν τους Εμβιλά και Σεμέδο. Και πόσους βασικούς θα χρειαστεί να ρίξει ο Πέδρο στη διάρκεια του αγώνα!

Ο Ολυμπιακός ακόμη κι έτσι μπορεί να μην είναι όσο εύκολος αντίπαλος περιμένουν πολλοί...

Παρεμπιπτόντως, τι να σημαίνει άραγε που ο Λαλά πάλι δεν είναι καν στην 20άδα του αγώνα; Εκτός κι αν ακόμη έχει πρόβλημα τραυματισμού και δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Άσχετο: Ο 19χρονος Γκανέζος διεθνής Καμαλντίν Σουλεμάνα είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για τις θέσεις των εξτρέμ. Το καλό είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικά ταλαντούχο κυνηγό. Το κακό είναι ότι χρειάζονται αρκετά εκατομμύρια Ευρώ για την απόκτηση του από τη Νόρτζελαντ κι ότι υπάρχουν κι άλλοι πολλοί ενδιαφερόμενοι... Πριν λίγες ημέρες αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στη Δανία.

What an achievement! We’re so proud of you and the whole team. Congratulations @Kamaldeenho10 ! pic.twitter.com/UN9jyPl0ru

With Johan Lange having a background in Scandinavian football, I’d really look at Kamaldeen Sulemana from FC Nordsjælland

A really talented 19-year old winger that wouldn’t demand huge minutes initially and could be molded and developed #avfc pic.twitter.com/ehpOByuUaI

— Total Villa (@Total_Villa) May 4, 2021