Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League Interwetten.

Ο Πέδρο Μαρτίνς κατεβάζει τους ερυθρόλευκους με 4-4-2 και τον Κρίστινσον κάτω από τα γκολπόστ (κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα ο Ισλανδός):

Κρίστινσον, Λαλά, Ρέαμπτσιουκ, Σεμέδο, Αβραάμ, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Κάιπερς, Χασάν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, από την @Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis FC is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #slgr #OLYAST #Football #LineUp pic.twitter.com/9MFrq6uKi6

— Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) April 21, 2021