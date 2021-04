«Επαφές της Αλ Ραγιάν με Ολιβέιρα»

Το συμβόλαιο του Νέλσον Ολιβέιρα λήγει στο τέλος της φετινή σεζόν. Η ΑΕΚ έχει εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσει σε ανανέωσή του, μειώνοντας βέβαια τις αποδοχές του σε σχέση με το 1,1 εκατ. ευρώ που λαμβάνει τη δεδομένη στιγμή και η υπόθεση παραμένει ανοικτή.

Πρόσφατα προέκυψε ενδιαφέρον της Μπράγκα για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, με τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία πάντως να τονίζουν ότι οι απαιτήσεις του ίσως να αποτελέσουν πρόβλημα.

Νέες φήμες από τη Μέση Ανατολή βάζουν στο παιχνίδι την Αλ Ραγιάν του Κατάρ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε λογαριασμό στο twitter ο σύλλογος του Κατάρ έχει κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τον Νέλσον Ολιβέιρα κατόπιν εντολής του γνωστού Γάλλου προπονητή Λοράν Μπλαν, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η Αλ Ραγιάν φαίνεται πως βρίσκεται στην αναζήτηση ενός βασικού επιθετικού και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες ο Ολιβέιρα φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός.

As per this tweet, Al Rayyan are in negotiations to sign Portuguese striker Nelson Oliveira after a request from coach Laurent Blanc

Whether that’s true or not, it is a fact that Al Rayyan need a proper striker https://t.co/E270WAWq1j

— Qatar Football Live (@QFootLive) April 20, 2021