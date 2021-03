Γαβαλάς για προσφορά Ολυμπιακού στο Δαμάσι: «Αποστολή αγάπης και αλληλεγγύης» (vid)

Το ποστάρισμα του Γαβαλά:

«Αποστολή αγάπης και αλληλεγγύης! Με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των σεισμόπληκτων στο Δαμάσι Τυρνάβου, που δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται καθημερινά. / A mission of love and solidarity by Olympiacos! Following our President’s Mr. Βαγγέλης Μαρινάκης / Evangelos Marinakis initiative, we continue to assist the people of Damasi in the Municipality of Tyrnavos, who have been hit by the earthquakes».