Παίρνει τη θέση του Ρουί Πατρίτσιο στην εθνική Πορτογαλίας ο Σα (pic)

Στο ματς της Λίβερπουλ με την Γουλβς, ο Ρουί Πατρίτσιο τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς έπεσε στο έδαφος έχοντας χάσει τις αισθήσεις του έπειτα από χτύπημα συμπαίκτη του.

Ο τραυματισμός του έκανε τον Φερνάντο Σάντος να αλλάξει τα πλάνα του ενόψει των αγώνων της Εθνικής Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 με Αζερμπαϊτζάν (24/3), Σερβία (27/3) και Λουξεμβούργο (30/3), καθώς ο Πορτογάλος κίπερ των «Λύκων» δεν έχει αναρρώσει ακόμα από τον τραυματισμό του.

Γι' αυτό και ο 66χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε στη θέση του Πατρίτσιο, τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα. Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο 28χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα φορέσει το εθνόσημο μιας είχε κληθεί στο παρελθόν, για τα προκριματικά του Euro 2020.

