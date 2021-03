Ολυμπιακός: Το ποστάρισμα της ομάδας για τα 150 ματς του Μαρτίνς

Το ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Συγχαρητήρια κόουτς για τις 150 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις, στον πάγκο του Θρύλου! / Congratulations Pedro Martins for reaching 150 matches with Olympiacos in all competitions!