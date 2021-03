Κλήθηκε στην εθνική Τσεχίας ο Κρμέντσικ (pic)

Σπουδαία διάκριση για τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, καθώς ο προπονητής της εθνικής Τσεχίας, Γιάροσαλαβ Σιλχάβι, βλέποντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τα «ασπρόμαυρα», τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και τα παιχνίδια με Εσθονία, Βέλγιο και Ουαλία.

Ο Τσέχος φορ του «Δικεφάλου του Βορρά», έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στο στήθος, στις 11 Νοεμβρίου του 2016 και έκτοτε μετράει 26 συμμετοχές με 9 τέρματα, ενώ έχει αγωνιστεί και στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες της Τσεχίας, μετρώντας συνολικά 7 γκολ.

Εκτός του Κρμέντσικ, ο Σιλχάβι συμπεριέλαβε και τους επιθετικούς Πάτρικ Σικ (Λεβερκούζεν), Μάτζι Βίντρα (Μπέρνλι) Τόμας Πέκχαρτ (Λέγκια Βαρσοβίας).

The Czech squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifying matches has been announced by head coach Jaroslav Šilhavý. pic.twitter.com/hDINdAkDD0

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) March 16, 2021