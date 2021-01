H 14η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Ελ Αραμπί είναι... μόνιμα MVP

Το φανταστικό γκολ του Πινακά μετά το άδειασμα της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Σκουλάς που ακύρωσε το γκολ-πέναλτι του Αραμπούλι στο Λαμία-Άρης και μετά το μέτρησε και ο Ουαρντά ο οποίος αγαπήθηκε στον Βόλο και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ.

Στην δέκατη τέταρτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.