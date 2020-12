Το ποστάρισμα του Ματιέ Βαλμπουενά: «Καλά Χριστούγεννα. Απολαύστε αυτές τις στιγμές με την οικογένειά σας και τους κοντινούς σας ανθρώπους».

Merry Christmas

Enjoy these moments with your family and your close ones pic.twitter.com/DUucOTwNcz

Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) December 24, 2020