Ολυμπιακός: «Μπράβο» σε Τιάγκο Σίλβα για την ασίστ στο ντεμπούτο του (pic)

Επαιξε περίπου 10' αλλά φρόντισε να ξεχωρίσει. Ο Τιάγκο Σίλβα, στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα δημιούργησε τον 4ο γκολ, αφήνοντας το αποτύπωμά του με το... καλημέρα. Οι ερυθρόλευκοι μάλιστα έστειλα τον δικό του μήνυμα, γράφοντας:

What a way to celebrate your debut with Olympiacos Tiago Silva with an assist to our fourth goal! / Με ασίστ στο τέταρτο μας γκολ, γιόρτασε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό ο Τιάγκο Σίλβα!#Olympiacos #TiagoSilva #Debut #Assist #Football pic.twitter.com/TgOr9oPTZ7

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) December 6, 2020