Το PAOKTV κλέβει τις εντυπώσεις στα ετήσια βραβεία OTT Awards, με δύο βραβεία να έρχονται στην κατηγορία «platform of the year» και «Best New Platform», όπου το επίσημο κανάλι της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ κατέκτησε την 3η θέση.

Είχε προηγηθεί το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Best Marketing Campaign» για τα βίντεο της καμπάνιας που δημιουργήθηκαν με αφορμή το λανσάρισμα του «ασπρόμαυρου» καναλιού.

Sports OTT Awards is live and we got our first prize!!! Silver Award for the Best Marketing Campaign #PAOK #PAOKTV #PressPlay #SPOTTAwards pic.twitter.com/IykKOoOD4A — PAOK FC (@PAOK_FC) December 1, 2020

Συνολικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το PAOK TV μετράει τέσσερις υποψηφιότητες στο διεθνώς κορυφαίο θεσμό Sports OTT Awards, το αντίστοιχο Champions League του ψηφιακού αθλητικού κόσμου, έχοντας απέναντι του να συναγωνιστεί μεγαθήρια του τηλεοπτικού χώρου, όπως το DAZN, το beIN, το Sky Sports, το BT Sports, το Eleven Sports, το Eurosport και δεκάδες άλλες εταιρείες όπως το Facebook., ενώ η FIFA, η UEFA, η ΔΟΕ, το NBA, το NFL, το WWE, το UFC διεκδικούν ένα βραβείο.