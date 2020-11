Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu’au jour où être fort reste la seule option. Un vrai guerrier ne se retire jamais en plein milieu du combat, on ne change pas de Camps sous prétexte que l’adversaire te domine. On donne son cœur dans la défaite, on sait que l’échec se trouve au bout du chemin mais affronte le "accepte d’échouer, accepte les blessures", fais y face avec patience, passion et courage. N’oublie jamais, n’oublie rien... Affamer à jamais... on vivra ensemble on s’éteindra ensemble

