Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης: Κοινή δράση κατά της βίας

Η σχετική ενημέρωση των δύο ΠΑΕ αναφέρει:

Η ημερομηνία 2 Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007, προς τιμή του Mahatma Gandhi.

Η ευρωπαϊκή εκστρατεία More Than Football έχει ορίσει τη σημερινή ημέρα ως INTERNATIONAL DAY OF NON-VIOLENCE και στόχος της είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Οι ΠΑΕ Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης στηρίζουν τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ και με κοινή συμβολική δράση πριν την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Interwetten θα στείλουν το μήνυμα για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας που οδηγεί στην απαξίωση του ανθρώπου από άνθρωπο.

Mahatma Gandhi: "Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο".

#morethanfootball

#wearemorethanfootball

#efdn

#panaitolikosfc

#asterastripolisfc

#internationalday

#nonviolenceday