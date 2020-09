Παναθηναϊκός: Στην Ακρόπολη και το μουσείο η νέα, τρίτη φανέλα (pics)

Το «τριφύλλι» κυκλοφορεί στην Αθήνα και απολαμβάνει τα αξιοσημείωτα μέρη της πόλης, σε ένα ιδιαίτερο και ενδιαφέρον concept για την αποκάλυψη κάθε φανέλας που θα φοράει η ομάδα του Ντάνι Πογιάτος τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με τη λευκή, εκτός έδρας, εμφάνιση να έχει πλέον αποκαλυφθεί στο κοινό και στο φιλικό ματς με τον ΠΑΟΚ, η 3η φανέλα, σε γκρίζα απόχρωση, συνέχισε τη βόλτα στην Αθήνα και επισκέφθηκε την Ακρόπολη και το ιστορικό μουσείο.

Σπουδαία κίνηση με τη γραφή Braille στη φανέλα!

So keep on with our walk! Our next stop is Acropolis. Have a look on the most famous landmark of the city highlighting Panathinaikos third shirt for 2020/21 season. Now we can admire the historical museum wearing the shirt with the historical Shamrock. #Panathinaikos #paofc20_21 pic.twitter.com/v2MAoIx8lF

