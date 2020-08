Ολυμπιακός: Το project της ενδεχόμενης επιστροφής του Ρέτσου (vids)

Ένα restart που θα του δώσει την ώθηση να ξαναφέρει την καριέρα του σε πολύ καλό δρόμο. Ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για παίκτη για τον οποίο η Μπάγερ Λεβερκούζεν έδωσε 22 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. Σε μία Λεβερκούζεν όπου έχει παίξει 35 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ. Πρόκειται για μία περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι για ένα καθεστώς δανεισμού για την περίπτωση αποχώρησης ενός ή και δύο σέντερ μπακ από τον Ολυμπιακό.

Panagiotis Retsos, everyone!

Who's excited to see our newest signee out on the pitch? StärkeBayer pic.twitter.com/SAedJAgOhH

Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 7, 2017