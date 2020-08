Πρόκειται για ομογενή επιχειρηματία δεύτερης γενιάς από την Αυστραλία, ο οποίος δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο από το 2016, όταν και έγινε «αφεντικό» της Ολίμπικ Σίδνεϊ. Αναζητώντας περαιτέρω στοιχεία για εκείνον – περισσότερα θα δούμε μόλις ολοκληρωθούν οι επαφές εάν βέβαια υπάρξει οριστική συμφωνία – βλέπουμε πως είναι ιδιοκτήτης των εταιριών FORUM GROUP και IUGIS. Στις ιστοσελίδες τους παρέχονται λεπτομέρειες για τους τομείς ενασχόλησής τους.

Η πρώτη διαθέτει εγκαταστάσεις στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, το Περθ και το Μπρισμπέιν δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας και της παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Μάλιστα φέρεται να απασχολεί περισσότερους από 150 υπαλλήλους.

Η δεύτερη έχει επίσης γραφεία στα 4 πόλεις της Αυστραλίας, αλλά και Οκλαντ (Νέα Ζηλανδία), Ντίσελντορφ (Γερμανία), Ντουμπάι (ΗΑΕ), Λονδίνο (Αγγλία) αλλά και στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος όγκος ενασχόλησής της αφορά τα οικολογικά και βιολογικά προϊόντα. Μέσω αυτής μάλιστα είναι χορηγός/συνεργάζεται με τη Λίβερπουλ και τη Σάλκε, ξέχωρα από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

#LFC is taking action to further reduce its food waste and deliver on its sustainability goals via a new partnership with iugis in Europe and Australia.https://t.co/nWqTgzkS8P

— Liverpool FC (Premier League Champions (@LFC) February 26, 2020