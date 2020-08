Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Super League έχει ως εξής: «Τα βραβεία NIVEA MEN Player of the Month Ιουνίου και NIVEA MEN Player of the Regular Season απονεμήθηκαν στον Μάρκο Λιβάια της ΑΕΚ.

Παράλληλα, ο Ντανιέλε Βέρντε βραβεύθηκε για το NIVEA MEN Βest Goal της 25ης αγωνιστικής και ο Νέναντ Κρίστισιτς παρέλαβε το βραβείο του NIVEA MEN Player of the Month του Φεβρουαρίου».