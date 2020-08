Τις πρώτες τους προπονήσεις πραγματοποίησαν το πρωί και το απόγευμα του Σαββάτου οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Έτσι, για πρώτη φορά φόρεσε τα... πράσινα και ο Ντάνι Πογιάτος με τους συνεργάτες του.

Επίσης, ο Λούκας Βιγιαφάνιες, έβαλε και πάλι μπλούζα με το τριφύλλι στο στήθος για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του.

st training day for Dani Poyatos and his staff! #Panathinaikos #paofc20_21 #LikeGreens#Do pic.twitter.com/Bce6wZLSax

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 8, 2020