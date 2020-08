Πλιάτσικας στο gazzetta.gr: «Στην καριέρα μου έπρεπε να είχα πάρει μερικές αποφάσεις καλύτερα»

Ο έμπειρος μέσος, μετά από δύο χρόνια στη Λαμία, αποχαιρετά τους Φθιώτες και ετοιμάζεται να ανοίξει νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Βασίλης Πλιάτσικας, αφού πρώτα μίλησε στο gazzetta.gr, για την εικόνα της πρώην ομάδας του, τη φετινή χρονιά, και για τις δυσκολίες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις εμπειρίες που αποκόμισε από το εξωτερικό, στο παρελθόν.

Βέβαια, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για το μέλλον του, τονίζοντας πως βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδες για τη νέα χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τι γεύση του αφήνει η σεζόν που ολοκληρώθηκε:

«Η σεζόν ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη για την ομάδα. Από τη στιγμή που κατάφερε πολύ νωρίς να διασφαλίσει την παραμονή της και δεν είχε θέμα στα Play Out, έτσι όπως εξελίχθηκαν, θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχημένη χρονιά».

Για την διαδικασία των Play Out, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

«Ετσι, όπως εξελίχθηκαν τα Play Off και τα Play Out, θεωρώ πως ήταν μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτή που προοριζόταν στην αρχή. Τα παιχνίδια δεν είχαν αρκετό ενδιαφέρον. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον Πανιώνιο και τον Παναιτωλικό, που έδιναν μάχη για την παραμονή, όλα τα άλλα παιχνίδια όπως ολοκληρώθηκαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έτσι συνεχίστηκαν και στην διαδικασία των Play Off και Play Out. Οπότε και μετά από τόση αναμονή και διακοπή, θεωρώ πως δεν είχαν μεγάλη επιτυχία για εμένα».

Για το πως αντιμετώπισε την διακοπή του πρωταθλήματος, εξαιτίας του κορονοϊού:

«Ηταν ένα δύσκολο διάστημα για όλο τον κόσμο αλλά και για εμάς, που έπρεπε να διατηρηθούμε σε καλή φυσική κατάσταση. Δουλεύαμε είτε ατομικά είτε ομαδικά, μέσω της εφαρμογής Zoom. Οποιος μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από μόνος του, το έκανε. Ηταν όμως μια δύσκολη περίοδος κι αυτό φάνηκε και στην διαδικασία των επόμενων παιχνιδιών που ήρθαν. Οι ομάδες δεν είχαν καθόλου ρυθμό».

Για την προσωπική του απόδοση:

«Είμαι ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι η περυσινή και η φετινή σεζόν για εμένα ήταν πάρα πολύ καλές. Από τη στιγμή που πέτυχε και η ομάδα τους στόχους της και είχα συμμετοχή σε αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για τα συναισθήματα που τρέφει για τους Φθιώτες:

«Πέρασα πάρα πολύ καλά, από την πρώτη στιγμή που πήγα στην ομάδα. Με αγκάλιασαν όλοι από την πρώτη ημέρα κι εγώ από την πλευρά μου, κοίταξα να είμαι όσο το δυνατόν γίνεται πιο σωστός και τυπικός σε όλα τα θέματα. Μέσα από την απόδοση και την συμπεριφορά μου εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, θεωρώ ότι δικαίωσα την επιλογή των ανθρώπων που με επέλεξαν, να είμαι στο ρόστερ της ομάδας».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Πλιάτσικας, μίλησε για τις εμπειρίες που αποκόμισε από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Γερμανία, αγωνιζόμενος στην Σάλκε:

«Δυστυχώς είχα την ατυχία, να έχω αρκετούς τραυματισμούς στην καριέρα μου οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που δεν με άφησαν να εξελιχθώ σαν ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα θεωρώ, πως τα πιο ωραία χρόνια, αν και δεν τα έζησα σε μεγάλο βαθμό λόγω τραυματισμών, ήταν στη Γερμανία. Ειχα την τύχη και την χαρά να συνεργαστώ και να δω από κοντά απίστευτους και καταξιωμένους αθλητές και ανθρώπους. Αυτό ήταν το ηθικό δίδαγμα και το πιο σημαντικό για εμένα. Η εμπειρία μου εκεί, με βοήθησε μετέπειτα και σαν άνθρωπο».

«Το εξωτερικό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Για το πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση να φύγει σε νεαρή ηλικία από την Ελλάδα για την Γερμανία:

«Δεν ήταν καθόλου δύσκολη απόφαση για μένα. Ηταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε και μάλιστα γρήγορα. Ειδικότερα, η απόφαση έγινε πιο εύκολη για μένα καθώς με ζήτησε μια ομάδα η οποία ήταν στο τοπ επίπεδο. Το πιο δύσκολο κομμάτι όμως στην προσαρμογή μου, ήταν στο θέμα προπόνησης που ευτυχώς δεν είχα μεγάλα θέματα. Ειχα μία καλή βάση, αλλά ήταν ένα κομμάτι που με δυσκόλεψε στην αρχή μόνο. Επειτα αντεπεξήλθα πάρα πολύ καλά».

Αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να αλλάξει κάτι στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, τόνισε πως θα ήταν μερικές αποφάσεις που θα έπρεπε να είχε πάρει στο παρελθόν.

«Σίγουρα 2-3 αποφάσεις που θα έπρεπε να είχα πάρει καλύτερα, σε κάποια κρίσιμη περίοδο της καριέρα μου και ουσιαστικά δεν πήρα την σωστή και με δυσκόλεψε αργότερα».

Οσον αφορά το μέλλον του, ο Βασίλης Πλιάτσικας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα ή σε κάποια του εξωτερικού:

«Το συμβόλαιο μου με την ομάδα της Λαμίας έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή το τελευταίο διάστημα, οπότε είμαι σε συζητήσεις με κάποιες ομάδες και περιμένω το επόμενο διάστημα να δω τι θα κάνω.

Δεν έχω κάποια προτίμηση, όσον αφορά το θέμα ομάδας. Όπου είναι καλύτερα σε ένα ωραίο και οργανωμένο περιβάλλον».

Για τον προσωπικό του στόχο:

«Ετσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θέλω να είμαι υγιής. Στο ποδοσφαιρικό θέμα, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα κάνεις γιατί δεν εξαρτώνται όλα από εσένα. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι, είναι να είμαστε καλά γιατί σίγουρα και η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη για όλον τον κόσμο».

Τέλος ο Βασίλης Πλιάτσικας, έστειλε το δικό του μήνυμα:

«Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να τα παρατάνε ποτέ. Να προσπαθούν σκληρά, μέσω των προπονήσεων και την δουλειά. Σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Θεωρώ πως όσο προσγειωμένοι είναι τόσο καλύτεροι άνθρωποι θα βγούνε στη συνέχεια».