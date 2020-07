Ραντζέλοβιτς: Δικό του το κορυφαίο γκολ της 10ης αγωνιστικής

Αναλυτικά

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal της 10ης αγωνιστικής Play Off & 7ης Play Out:

1/ Ραντζέλοβιτς 63,86%

2/ Βαλμπουενά 26,58%

3/ Ρίτζις Κρέσπι 4,21%

4/ Βαζ 2,92%

5/ Μπεκ 2,43%