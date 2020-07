Βαλμπουενά: «Περήφανος που φέρνω το τρόπαιο σπίτι»

Ένα από τα βασικά γρανάζια της φετινής... μηχανής του Ολυμπιακού ήταν ο Ματιέ Βλαμπουενά. Ο Γάλλος συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος και δεν έκρυψε την περηφάνια του αναφέροντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Είμαι τόσο περήφανος που φέρνω το τρόπαιο σπίτι και που έδωσε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού ότι αξίζουν. Τι σεζόν ήταν αυτή».

So proud to bring this home and give to #Olympiacos fans what they deserved. What a season! pic.twitter.com/kDriGjok9z

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) July 21, 2020