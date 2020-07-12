ΑΕΛ: Πανέμορφη συνεργασία για την ΑΕΛ αλλά δεν σκόραρε ο Παπάζογλου! (vid)

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με την φάση με τον Παπάζογλου...
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ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
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«Έκρυψαν» τη μπάλα οι φιλοξενούμενοι της ΑΕΛ στο ΔΑΚ Λαμίας, με τον Παπάζογλου τελικά να μην μπορεί να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.
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