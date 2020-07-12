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ΑΕΛ: Πανέμορφη συνεργασία για την ΑΕΛ αλλά δεν σκόραρε ο Παπάζογλου! (vid)

ΑΕΛ: Πανέμορφη συνεργασία για την ΑΕΛ αλλά δεν σκόραρε ο Παπάζογλου! (vid)

ΑΕΛ: Πανέμορφη συνεργασία για την ΑΕΛ αλλά δεν σκόραρε Παπάζογλου! (vid)

«Έκρυψαν» τη μπάλα οι φιλοξενούμενοι της ΑΕΛ στο ΔΑΚ Λαμίας, με τον Παπάζογλου τελικά να μην μπορεί να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με την φάση με τον Παπάζογλου...

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