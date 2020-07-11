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Μαρτίνς: Ετοιμάζει σχήμα με όλα τα βαριά... όπλα του με ΠΑΟΚ!

Μαρτίνς: Ετοιμάζει σχήμα με όλα τα βαριά... όπλα του με ΠΑΟΚ!

Μαρτίνς: Ετοιμάζει σχήμα με όλα τα βαριά... όπλα του με ΠΑΟΚ!

Ο Πέδρο Μαρτίνς σκέφτεται να κατεβάσει τα βαριά του... χαρτιά απέναντι στον ΠΑΟΚ ενώ πιθανώς δεν θα ξεκινήσει έχοντας στο ίδιο σχήμα Βαλμπουενά και Φορτούνη.

Μία εκτίμηση για την 11άδα είναι με Σα κίπερ, Ομάρ δεξί μπακ, Τσιμίκα αριστερό, κέντρο άμυνας με Μπα και Σεμέδο και κέντρο με Μπουχαλάκη, Καμαρά και Γκιγιέρμε.
 
Άκρα με Μασούρα και Φορτούνη ή Βαλμπουενά και φορ τον Ελ Αραμπί. Δεν θεωρείται τόσο πιθανό να είναι στην αρχική 11άδα μαζί Φορτούνης και Βαλμπουενά. Η αποστολή του Μαρτίνς για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ έχει ως εξής: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Τοροσίδης, Μπα, Σισέ, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Γκασπάρ, Τσιμίκας, Γκιγιέρμε, Καφού, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Φορτούνης, Μπρούνο, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Χασάν και Ελ Αραμπί.

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