Μαρτίνς: Ετοιμάζει σχήμα με όλα τα βαριά... όπλα του με ΠΑΟΚ!
Ο Πέδρο Μαρτίνς σκέφτεται να κατεβάσει τα βαριά του... χαρτιά απέναντι στον ΠΑΟΚ ενώ πιθανώς δεν θα ξεκινήσει έχοντας στο ίδιο σχήμα Βαλμπουενά και Φορτούνη.
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Ο Πέδρο Μαρτίνς σκέφτεται να κατεβάσει τα βαριά του... χαρτιά απέναντι στον ΠΑΟΚ ενώ πιθανώς δεν θα ξεκινήσει έχοντας στο ίδιο σχήμα Βαλμπουενά και Φορτούνη.