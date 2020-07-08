Ολυμπιακός: Υποψήφιοι για βασικοί με Άρη οι Γκασπάρ, Φορτούνης και Χασάν
Παίκτες όπως οι Αλέν, Γκασπάρ, Φορτούνης αλλά και Χασάν έχουν σοβαρές πιθανότητες να χριστούν βασικοί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη.
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Παίκτες όπως οι Αλέν, Γκασπάρ, Φορτούνης αλλά και Χασάν έχουν σοβαρές πιθανότητες να χριστούν βασικοί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη.