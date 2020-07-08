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Ολυμπιακός: Υποψήφιοι για βασικοί με Άρη οι Γκασπάρ, Φορτούνης και Χασάν

Ολυμπιακός: Υποψήφιοι για βασικοί με Άρη οι Γκασπάρ, Φορτούνης και Χασάν

Ολυμπιακός: Υποψήφιοι για βασικοί με Άρη οι Γκασπάρ, Φορτούνης και Χασάν

Παίκτες όπως οι Αλέν, Γκασπάρ, Φορτούνης αλλά και Χασάν έχουν σοβαρές πιθανότητες να χριστούν βασικοί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Ο Μαρτίνς για την 11άδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη σκέφτεται για βασικούς παίκτες όπως οι Αλέν, Γκασπάρ, Φορτούνης, Χασάν, Σισέ και Σεμέδο. Πάντως ο Πορτογάλος τεχνικός στις δηλώσεις του στάθηκε στο πόσο πολύ εκτιμά τον νεαρό κίπερ Τζολάκη και πόσο τον πιστεύουν στον Ολυμπιακό.
 
Θυμίζουμε πως οι εκλεκτοί του Μαρτίνς για το Άρης - Ολυμπιακός είναι: Καραργύρης, Αλέν, Τζολάκης, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Σισέ, Μαρτίνης, Ξενιτίδης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά & Χασάν.

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