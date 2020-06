Αλέφαντος: Τα συλλυπητήρια των ελληνικών ομάδων

Νίκος Αλέφαντος 1939 - 2020 Ο Νίκος Αλέφαντος ήταν προπονητής του ΟΦΗ από τον Οκτώβριο του 1976 ως το Νοέμβριο του 1977, αλλά και στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος 1981/82. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα μας τερμάτισε στην 6η θέση της σεζόν 1976/77 και αναδείχθηκε ως η κορυφαία επαρχιακή ομάδα της χώρας. "Καλό ταξίδι", κόουτς! #alefantos #rip #oficretefc #oficrete

