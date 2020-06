Το «We can't breathe» του Παναθηναϊκού (pics)

Η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε μέρος στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη κατά του ρατσισμού, έγινε ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι», στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ όπως οι Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ρόμα έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Δώδεκα ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού», στήθηκαν τηρώντας τις αποστάσεις και με τον 21χρονο Κριστιάν Κόναν (Ιταλός με ρίζες από την Ακτή Ελεφαντοστού, είχε παίξει ως δανεικός στον Λεβαδειακό στον α' γύρο και μοιάζει εκπληκτικά στον Ντέρεκ Μπόατενγκ!) στο κέντρο, κράτησαν στα χέρια τους ένα πανό το οποίο έγραφε «we can't breathe» κι έστειλαν με αυτό τον τρόπο το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Επίσης, στην ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ έγραψε: «Together we ar stronger. All against racism. Enough is enough».