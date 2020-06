«Προτάθηκαν στην ΑΕΚ οι ΜακΓκρι και Πετράτος»

Όπως ανέφερε η εκπομπή Soccer Stoppage Time αυστραλιανού ραδιοφώνου, ο 27χρονος κεντρικός μέσος που αγωνίζεται και ως δεξί εξτρέμ, Δημήτρης Πετράτος και ο 21χρονος κεντρικός χαφ Ράιλι ΜακΓκρι (φωτό), έχουν προταθεί στην Ένωση. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η ΑΕΚ έχει εξετάσει με ενδιαφέρον την περίπτωση του δεύτερου.

Ο ομογενής Πετράτος αγωνίζεται στους Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ Τζετς και έχει συμβόλαιο ως το 2022, ενώ ο ΜακΓκρι παίζει στην Αντελαϊντ Γιουνάιτεντ και δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα δύο χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΜακΓκρι είχε περάσει από την Ευρώπη, φορώντας τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, από την οποία έφυγε το περσινό καλοκαίρι έναντι 1 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας στην Αυστραλία.

Τη φετινή σεζόν ο Πετράτος μετράει 23 συμμετοχές με 5 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ο ΜακΓκρι 21 συμμετοχές, με 12 γκολ και 6 ασίστ.

