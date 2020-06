Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός. Αθλητές κι ομάδες από κάθε μεριά του πλανήτη στέλνει το δικό της μήνυμα κι ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός.

Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων»:

«Στεκόμαστε όλοι μαζί ενάντια στον ρατσισμό και στις διακρίσεις. Μαζί μπορούμε να αυξήσουμε την ενημέρωση εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων και να δραστηριοποιηθούμε πραγματικά κάνοντας αυτόν τον κόσμο καλύτερο μέρος για όλους μας»

We all stand together against RACISM and INJUSTICE. Together we can raise AWARENESS inside and outside the FOOTBALL pitch, take real ACTION and make this WORLD a better place for all of us #SayNoToRacism #Olympiacos #Justice #Equality #Action #Football #ICantBreath pic.twitter.com/QpvblZx3Wa

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 3, 2020