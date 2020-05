Απέμενε το «ΟΚ» από την κυβέρνηση. Ναι μεν, η Super League είχε αποφασίσει να τελειώσει κανονικά το πρωτάθλημα αλλά για να συνέβαινε αυτό θα έπρεπε να ανάψει πράσινο φως η κυβέρνηση.

Αυτό συνέβη σήμερα το μεσημέρι! Το υγειονομικό πρωτόκολλο εγκρίθηκε και πλέον είναι επίσημο πως θα έχουμε ξανά ποδόσφαιρο στην Ελλάδα στις 6/7 Ιουνίου! Η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα κρίνει φυσικά τον πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αλλά και το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί και ποια θα δώσει αγώνες μπαράζ.

Την Πέμπτη (28/5) στο Δ.Σ. της Super League θα γνωστοποιηθεί και το καλεντάρι του πρωταθλήματος. Τόσο για τα play off όσο και για τα play out (θα γίνει και η κλήρωση αυτών).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28/05/2020 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλήρωση αγώνων Play Out. Ορισμός αγώνων Play Off & Play Out.

2/ Διάφορα.