Ολυμπιακός: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια» (pic)

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση των «ερυθρολεύκων» έχει ως εξής: «Αυτές τις δύσκολες στιγμές βοηθάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε όλοι μια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Γι’ αυτό #ΜένουμεΣπίτι και σώζουμε ζωές! / During these difficult moments we must all help each other, we are one #FAMILY! This is why we all #StayAtHome and we #SaveLives!».

Αυτές τις δύσκολες στιγμές βοηθάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε όλοι μια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Γι’ αυτό #ΜένουμεΣπίτι και σώζουμε ζωές! / During these difficult moments we must all help each other, we are one #FAMILY! This is why we all #StayAtHome and we #SaveLives!#Olympiacos #Football pic.twitter.com/niYSjJsHhy — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 31, 2020 /blockquote>