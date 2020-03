Παίκτες ΠΑΟΚ: «Μένουμε σπίτι» (vid)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το δικό τους μήνυμα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, έστειλαν μέσω της κάμερας του PAOK TV οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν διακοπούν οι προπονήσεις της ομάδας, οι Πασχαλάκης, Άκπομ, Βαρέλα, Πέλκας, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Εσίτι και Βιεϊρίνια απευθύνονται στον κόσμο με τα παρακάτω μηνύματα:

«Η Δημόσια υγεία είναι ευθύνη όλων μας»

«Η υγεία δεν είναι παιχνίδι».

«Πλένουμε τα χέρια μας όσο πιο συχνά γίνεται».

«Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις».

«Δεν βγαίνουμε από το σπίτι εκτός αν είναι ανάγκη».

«Αποφεύγουμε τα ταξίδια».

«Προστατεύουμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε».

Δείτε το σχετικό video:

Our health is not a game! Keep calm and stay at home! #PAOKFamily #coronavirus pic.twitter.com/n0xN5Jyvhh

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 14, 2020