Ολυμπιακός: Η στιγμή που λύγισε και συγκινήθηκε ο Μαρτίνς (pic)

After a big win that qualified us for the Greek Cup semis, I was surprised with this amazing gift from journalist Kostas Tangalakis - a true fighter who overcame several challenges in recent years. I'm truly honored to have received the jersey of the 2005 Olympiacos Champions League volleyball team captain, Konstantinos Christofidelis. I am humbled by this incredible gesture. Μετά από μια μεγάλη νίκη που μας εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με εξέπληξε αυτό το εκπληκτικό δώρο από τον δημοσιογράφο Κώστα Ταγκαλάκη - έναν αληθινό μαχητή που ξεπέρασε αρκετά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά τιμή μου, που παρέλαβα τη φανέλα του αρχηγού της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού το 2005, Κώστα Χριστοφιδέλη, που κατέκτησε το Champions League. Είμαι συγκινημένος από αυτή την απίστευτη κίνηση.

A post shared by Pedro Martins (@coachpmartins) on Feb 13, 2020 at 12:51am PST