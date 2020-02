Ολυμπιακός: Ξανά με δίδυμο Ελ Αραμπί - Σουντανί στην επίθεση (pic)

Η διάταξη του Ολυμπιακού: Σα κίπερ, Μπα - Σεμέδο κέντρο άμυνας, άκρα με Ομάρ και Τσιμίκα, κέντρο με Μπουχαλάκη - Γκιγιέρμε και πίσω από τους Ελ Αραμπί - Σουντανί οι Βαλμπουενά και Μασούρας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο! / The line-up for today's match against Atromitos FC! #Olympiacos #ATROLY #Slgr #Football #Legend #LineUp pic.twitter.com/MoBeXOgEds

Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 9, 2020