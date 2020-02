Το Sporf αναρωτιέται «τι συνέβη στον Φεντερίκο Μακέντα;» (vid)

Πριν από 11 χρόνια όλοι στο Ολντ Τράφορντ μίλαγαν για τον Φεντερίκο Μακέντα. Σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε πετύχει ένα από τα πιο κρίσιμα γκολ εκείνης της σεζόν για την Γιουνάιτεντ (2008/09). Ο Ιταλός σκόραρε το 3-2 δίνοντας τη νίκη στους «κόκκινους διαβόλους» στο ντεμπούτο του!

Μάλιστα μία εβδομάδα μετά ο Φεντερίκο Μακέντα σκόραρε και πάλι το νικητήριο γκολ κόντρα στη Σάντερλαντ (2-1) και τελικά η Γιουνάιτεντ κατέκτησε τον τίτλο.

Και το Sporf θυμήθηκε τον Ιταλό φτιάχνοντας ένα βίντεο κι αναρωτήθηκε «τι συνέβη στον Φεντερίκο Μακέντα»...

Goal on his debut v @AVFCOfficial.

2 goals in 2 games to start his @ManUtd career.

What happened to Federico Macheda? pic.twitter.com/QLu7eDlfW9

— SPORF (@Sporf) February 7, 2020