Ο Μπενχαμίν Γκαρέ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Άρη από τη Βάσκο ντα Γκάμα.

Η συμφωνία του Άρη με τη Βάσκο ντα Γκάμα είναι δεδομένη και προβλέπει τον ετήσιο δανεισμό του 25χρονου Αργεντίνου μεσοεπιθετικού. Περιλαμβάνει επίσης την option αγοράς των δικαιωμάτων του Μπενχαμίν Γκαρέ έναντι 3 εκατ. ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ούτως ώστε να διευθετηθεί και το διαδικαστικό του δανεισμού του.

Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Αργεντίνου ήταν στις 18 του περασμένου Γενάρη στο πλαίσιο του Campeonato Carioca. Συνολικά στη Βάσκο ντα Γκάμα, ο Μπενχαμίν Γκαρέ μέτρησε μόλις 22 συμμετοχές. Είχαν προηγηθεί τα 61 παιχνίδια με 14 γκολ και εννιά ασίστ στη Σαμάρα όπως και οι 32 αγώνες με τη Ρασίνγκ Κλουμπ αλλά και οι 26 με την Ουρακάν. Είχε προηγηθεί η θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι και την U21 όπου σε 43 αγώνες είχε 10 γκολ και πέντε ασίστ.