Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις, με το τυπικό της ανακοίνωσης να αναμένεται από Δευτέρα.

Σε ρυθμούς ντέρμπι ζει η ΑΕΚ καθώς οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και το μυαλό όλων είναι απόλυτα στραμμένο στην αποψινή αναμέτρηση. Την ίδια στιγμή όμως οι κιτρινόμαυροι ολοκληρώνουν την τρίτη τους μεταγραφική προσθήκη για τον Ιανουάριο.

Ο Χακίμ Σαχαμπό βρίσκεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, με τον 20χρονο μέσο από τη Ρουάντα που αποκτάται από τη Σταντάρ Λιέγης να έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι να τελειώσουν μέσα στις επόμενες ώρες κάποια γραφειοκρατικά που έχουν να κάνουν με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου και έπειτα να ακολουθήσει η επισημοποίηση της μεταγραφής του ως το 2029, όπως λέγεται. Η ανακοίνωση αναμένεται πάντως μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που προέχει αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης σε ένα ποσό που ξεπερνάει μαζί με τα μπόνους τα 2 εκατ. ευρώ, με τον Σαχαμπό να αποτελεί την τρίτη μεταγραφή της ΑΕΚ μετά τους Γκεοργκίεφ και Βάργκα.

Ο Σαχαμπό είναι πολύ πιθανό να πάρει απόψε και την πρώτη του γεύση από την κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.