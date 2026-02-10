Η ΑΕΚ από Τετάρτη θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς στη γραμμή κρούσης να παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Το ρεπό τους απολαμβάνουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι από αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ματς της Κυριακής (15/2) απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι κιτρινόμαυροι έκαναν τη δουλειά τους στις Σέρρες και εκμεταλλεύτηκαν τα αποτελέσματα των υπολοίπων, περνώντας ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει αρκετούς πρωταγωνιστές. Φυσικά τον δρόμο της νίκης άνοιξε μια στατική φάση, με τον Ραζβάν Μαρίν να επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά το καλό του πόδι στις στημένες μπάλες και τον Μπάρναμπας Βάργκα να βγάζει σε δεύτερο σερί ματς την εκτελεστική του δεινότητα.

Πηγαίνει με ηρεμία στην Τούμπα

Το διπλό αυτό σε συνδυασμό με τις απώλειες των ανταγωνιστών της, πέρα από το γεγονός ότι φέρνει την ΑΕΚ ξανά στην πρώτη θέση, της δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί με ηρεμία για το κυριακάτικο μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει βγάλει την πίεση από πάνω της, γνωρίζοντας ωστόσο ότι μια νίκη στην Τούμπα θα την απογειώσει. Ειδικά από τη στιγμή που το πρόγραμμα στη συνέχεια για τους κιτρινόμαυρους στρώνει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας αντιμετωπίζοντας κατά τη σειρά Λεβαδειακό (εντός), Βόλο (εκτός), ΑΕΛ Novibet (εντός), Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός).

Οι επιστροφές των Ρέλβας και Γιόβιτς

Η ΑΕΚ αναμένεται να ξεκινήσει την προετοιμασία της «πάνοπλη» καθώς και ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή στο ματς με τον Πανσερραϊκό, είναι ξανά διαθέσιμος. Μάλιστα ο Νίκολιτς βλέπει και δύο βασικότατες μονάδες του που είχαν απουσιάσει στις Σέρρες λόγω τιμωρίας να επανέρχονται. Φιλίπε Ρέλβας και Λούκα Γιόβιτς εξέτισαν και πρόκειται να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα στο κέντρο της άμυνας και στην κορυφή της επίθεσης αντίστοιχα.

Τι θα επιλέξει ο Νίκολιτς στην επίθεση;

Συγκεντρώνουν, λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για το ματς της Τούμπας μέσα από τις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Ειδικότερα ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η απόφαση που θα πάρει για την επίθεση. Αν δηλαδή θα επαναφέρει το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα, ή σκεφτεί κάτι διαφορετικό καθώς είναι πλέον διαθέσιμος και ο Ζίνι, ο οποίος είχε ξεκινήσει με τον Σέρβο φορ στη γραμμή κρούσης στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα από τη μέση και μπροστά λόγω της πληθώρας των επιλογών που διαθέτει ο Νίκολιτς, θα είναι αρκετοί αυτοί που θα διεκδικήσουν την παρουσία τους σε τουλάχιστον τέσσερις θέσεις.