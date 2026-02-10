ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος τραγούδησε με τον Μανωλά το «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ»
Ο Μάριος Ηλιόπουλος το βράδυ της Δευτέρας έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας των Παλαιμάχων της ΑΕΚ, όπου στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ένωση δεν θα πρέπει να ξεχνά την Ιστορία της και πως η σπίθα θα γίνει φλόγα.
Στην κοπή της πίτας που έλαβε χώρα σε γνωστό μαγαζί της Νέας Φιλαδέλφειας υπήρχε πολύς χορός και τραγούδι. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήρε το μικρόφωνο μαζί με τον Στέλιο Μανωλά και τραγούδησαν το «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ».
Νωρίτερα ο Μανωλάς απευθυνόμενος στον Μάριο Ηλιόπουλο του είχε πει πως «θυμίζει κάτι από τον Λουκά Μπάρλο» και του ευχήθηκε η ΑΕΚ να κατακτήσει τον τίτλο και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο Conference League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.