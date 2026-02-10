Πολύ τραγούδι και χορό είχε η χθεσινοβραδινή εκδήλωση των παλαιμάχων της ΑΕΚ, παρουσία του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος το βράδυ της Δευτέρας έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας των Παλαιμάχων της ΑΕΚ, όπου στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ένωση δεν θα πρέπει να ξεχνά την Ιστορία της και πως η σπίθα θα γίνει φλόγα.

Στην κοπή της πίτας που έλαβε χώρα σε γνωστό μαγαζί της Νέας Φιλαδέλφειας υπήρχε πολύς χορός και τραγούδι. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήρε το μικρόφωνο μαζί με τον Στέλιο Μανωλά και τραγούδησαν το «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ».

Νωρίτερα ο Μανωλάς απευθυνόμενος στον Μάριο Ηλιόπουλο του είχε πει πως «θυμίζει κάτι από τον Λουκά Μπάρλο» και του ευχήθηκε η ΑΕΚ να κατακτήσει τον τίτλο και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο Conference League.