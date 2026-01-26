Άρης: Μέρος της προπόνησης για Αλφαρέλα και Γένσεν
Ο Φινλανδός μέσος του Άρη απουσίασε λόγω ίωσης από τους δύο τελευταίους αγώνες των «κίτρινων» και το κενό του στον άξονα της μεσαίας γραμμής αποδείχθηκε δυσαναπλήρωτο. Σήμερα (26/1) συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος προπόνησης κι εντός της εβδομάδας θα ανεβάσει ρυθμό, γι’ αυτό προβλέπεται εξάλλου να βρεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Μέρος της προπόνησης ακολούθησε και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα δίχως επί του παρόντος να μπορεί να εκτιμηθεί αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Αγρίνιο.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Μεντίλ, Καντεβέρε ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Άλβαρο, Γαλανόπουλος καθώς ο πρώτος ταλαιπωρείται από θλάση και ο δεύτερος από τενοντίτιδα, ενώ ο Σωκράτης Διούδης παραμένει κλινήρης λόγω ίωσης.
