Νίκολιτς: «Ο Αστέρας είναι για την πρώτη εξάδα, τον αντιμετωπίζουμε σε κομβικό σημείο»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη NOVA ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ και... ξέσπασε στον Παναθηναϊκό, όμως πλέον έχει μπροστά του τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, στην Τρίπολη (24/1, 19:30). Ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στη NOVA ενόψει του αγώνα της Αρκαδίας και αναφέρθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου του, στον Μίλαν Ράσταβατς και στις επιστροφές από τραυματισμούς.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως και ο Φραντζί Πιερό είναι διαθέσιμος εκτός από Ζίνι, ενώ ανέφερε πως ο Ρομπέρτο Περέιρα θα γυρίσει σύντομα στη δράση.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Πως διαχειρίζεστε τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ και την μεγάλη νίκη στο ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού: «Το μυαλό μου είναι πολύ ήρεμο σχετικά με αυτό το κομμάτι . Για μένα όλα αποτελούν ιστορία, πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δύσκολο πρώτον γιατί ο Αστέρας είναι μια ομάδα για την πρώτη εξάδα. Το δεύτερο είναι πως όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί ειδικά όταν είναι χειμώνας.

Άλλαξαν προπονητή και δεν αγωνίστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Είναι πάντα δύσκολο όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή για την ανάλυση του αντιπάλου. Είχε δυο εβδομάδες να δουλέψει, ο Ράσταβατς είναι συμπατριώτης μου, τον έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν αλλά δεν ξέρουμε τι τακτική θα επιλέξει.

Αντιμετωπίζουμε τον Αστέρα σε ένα κομβικό σημείο της χρονιάς, είναι λογικό όλοι να είναι ενθουσιασμένοι με τα ντέρμπι και εγώ τα λατρεύω αλλά σαν προπονητής γνωρίζω ποσό σημαντικά είναι και τέτοια παιχνίδια. Εστιάζω πλήρως στο ματς με τον Αστέρα και θέλω και από την ομάδα μου να κάνει το ίδιο για το συγκεκριμένο ματς γιατί οι βαθμοί αυτοί μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμοι για εμάς».

Για το τακτικό πλάνο με Βάργκα-Γιόβιτς: «Δεν έχουμε μόνο τον Βάργκα, είναι και ο Ζίνι ο οποίος είναι μαζί μας και έπαιξε κάποια λεπτά μετά από πολύ καιρό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι διαθέσιμος και ο Πιερό, έχουμε μόνο τον Περέιρα εκτός με τραυματισμό αλλά σύντομα θα επιστρέψει και εκείνος. Είναι μια ευχάριστη συνθήκη που μπορώ να επιλέξω την κατάλληλη ενδεκάδα.

Το κάναμε με λιγότερο αυτοσχεδιασμό το Φθινώπορο αλλά τώρα είναι καλύτερες οι συνθήκες για εμένα. Κάποιες φορές ίσως παίζουμε με κλασικούς δυο επιθετικούς, κάποιες φορές με έναν μπροστά κι έναν από πίσω του, εξαρτάται τι πιστεύω ότι είναι καλό για την ομάδα, ποιο είναι το πλάνο και η ανάλυση αντιπάλου».