Ένα 24ωρο πριν το Ολυμπιακός - Βόλος στο γήπεδο Καραϊσκάκη και έχουν απομείνει μόνο 3.000 εισιτήρια.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα του Σαββάτου (24/1, 17:00) τον Βόλο Ν.Π.Σ. για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Ένα 24ωρο πριν από τη σέντρα και έχουν απομείνει 3.000 εισιτήρια. Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι και πάλι γεμάτο, στην προσπάθεια του πειραϊκού συλλόγου να κατακτήσει την 13η του νίκη στο Πρωτάθλημα. Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ ( www.olympiacos.org ) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός έχει μετά τον Βόλο τον... τελικό του στην Ευρώπη με τον Άγιαξ. Θα παραταχθεί με rotation και χρειάζεται τη συμπαράσταση του κόσμου για να λάβει την κατάλληλη ώθηση προς την επίτευξη της νίκης. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Ολυμπιακού να κατακτήσει το τρίποντο πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση στο Άμστερνταμ και να φύγει έτσι με την καλύτερη ψυχολογία για την Ολλανδία. Το Καραϊσκάκη αναμένεται να είναι εκ νέου κατάμεστο, όπως έχει συμβεί σχεδόν σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια από τις αρχές του 2025 έως σήμερα.