Οι δηλώσεις του νεαρού εξτρέμ του ΠΑΟΚ Δημήτρη Χατσίδη μετά την εκπληκτική εμφάνιση με τον ΟΦΗ.

Ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε όργια στο ματς με τον ΟΦΗ και με δύο ασίστ σε Τάισον και Γιακουμάκη, ενώ είχε συμμετοχή και στο πρώτο γκολ του Πέλκα, έπαιξε σημαντικό ρόλο, ώστε ο ΠΑΟΚ να επικρατήσει άνετα με 3-0.

Ο 19χρονος αριστεροπόδαρος Κοζανίτης εξτρέμ, μετά το ματς αναφέρθηκε στο πρότυπό του, που είναι ο διεθνής Γάλλος άσος Αντουάν Γκριεζμάν, αλλά και στην ατάκα του Ραζβάν Λουτσέσκου πριν το ματς επιθετικός, δεν πετούσε στα σύννεφα μετά την πολύ καλή του απόδοση στη νίκη 3-0 της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χατσίδης:

«Έκανα έναν καλό αγώνα, είμαι χαρούμενος, συνεχίζω. Είμαι όμως και αγχωμένος πριν τους αγώνες. Την Τετάρτη ήταν δύσκολος αγώνας, ακολούθησα τις οδηγίες του προπονητή και όλα πήγαν καλά. Το ίδιο έγινε και σήμερα».

Οι οδηγίες του Λουτσέσκου πριν από την αναμέτρηση: «Μου είπε να το απολαύσω και να ακολουθήσω τις οδηγίες».

Το κίνητρο βλέποντας και άλλους μικρούς να παίζουν στην πρώτη ομάδα: «Είναι κίνητρο και μου δείχνει το δρόμο να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο».

Το πρότυπό του: «Μου αρέσει ο Γκριεζμάν. Δεν έχω βάλει ακόμη γκολ για να πανηγυρίσω όπως εκείνος».

Για τους στόχους του: «Αφοσίωση στον στόχο μου και συνεχίζουμε. Να βελτιώνομαι και να βοηθάω την ομάδα να κατακτήσει τους στόχους τους. Όσο πάει καλά η ομάδα, πάω και εγώ, νιώθω ωραία».

Τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του: «Μου είπαν όλοι μπράβο, με έκαναν να νιώσω χαρούμενος. Κάνω παρέα με τους μικρούς και με όλους τους Έλληνες γενικότερα. Με ενθάρρυναν όλα τα παιδιά πριν τον αγώνα. Ο Μιχαηλίδης μου έλεγε μπράβο και να συνεχίσω έτσι».