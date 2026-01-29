Το 1973 η ομαδάρα του Σάνον έγραφε μια από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές ιστορίες του ΠΑΟΚ, αφήνοντας άφωνη την ποδοσφαιρική Γαλλία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Φθινόπωρο του 1973. Η Ελλάδα βρίσκεται στον προθάλαμο των φοιτητικών κινητοποιήσεων, το καθεστώς της Χούντας αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών στενεύουν δραματικά και η ατμόσφαιρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μυρίζει μπαρούτι. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο ΠΑΟΚ καλείται να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, αντιμετωπίζοντας την κυπελλούχο Γαλλίας, την Ολιμπίκ Λιόν, στο β’ γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Απρόσκοπτος από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, ο «Δικέφαλος» ταξιδεύει στη Γαλλία και στις 24 Οκτωβρίου 1973 πατά γαλλικό έδαφος για τον πρώτο αγώνα στο «Ζερλάν», απέναντι στη μεγάλη Λιόν της εποχής: του Μπερνάρ Λακόμπ, του Λιούμπομιρ Μιχάιλοβιτς και του μετέπειτα ομοσπονδιακού τεχνικού της Γαλλίας, Ραιμόντ Ντομενέκ.

Η L’Equipe δεν διστάζει να χρίσει φαβορί την ελληνική ομάδα πριν από το παιχνίδι. Κι όμως, το κλειδί για την ονειρώδη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη Λιόν δεν βρισκόταν στα μεγάλα λόγια, αλλά στο ημερολόγιο του Λες Σάνον.

Με την ελληνική αποστολή να έχει καταλύσει σε σαλέ στο κάστρο του Σαρμπονιέρ, ο Άγγλος τεχνικός περνούσε δύο ώρες μόνος στο δωμάτιό του μετά το μεσημεριανό φαγητό. Σιωπηλός. Σκεπτόταν τον αγώνα και μελετούσε το φτωχό του «μπακαλοτέφτερο». Εκείνο το απλό τετράδιο, όπου ήταν γραμμένες όλες οι σημειώσεις από όσα είχε δει, ακούσει και παρατηρήσει για τη Λιόν. Αυτό που, τελικά, έκανε το θαύμα του.

Ο Σάνον είχε δει σωστά τη Λιόν στο Μετς, είχε μαζέψει τις πληροφορίες που χρειαζόταν και κράτησε μόνο τις απολύτως απαραίτητες. Είχε μια βασική αρχή: δεν άλλαζε ποτέ την τακτική της ομάδας του. Πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ είχε προσωπικότητα. Και εκείνο το βράδυ στο «Ζερλάν» δικαιώθηκε απόλυτα.

Ο ΠΑΟΚ, με επιβλητικότητα και αξιοπρέπεια, έκλεψε την παράσταση μπροστά στο γαλλικό κοινό, με το τελικό 3-3 να τον αδικεί κατάφωρα. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν μόλις στο 10’ με τον Λακόμπ. Ο «Δικέφαλος» απάντησε με δύο γκολ των Ασλανίδη (44’) και Τερζανίδη (50’), όμως ένα λεπτό αργότερα ο Ντι Ναλό ισοφάρισε σε 2-2. Στο 65’ ο Ντανιέλ Ραβιέ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Λιόν, αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στον Σταύρο Σαράφη, που ισοφάρισε σε 3-3 εννιά λεπτά πριν το φινάλε.

Ο Γιάννης Στέφας πλήρωσε τα λάθη του και στα τρία γκολ των Γάλλων. Ο ελληνικός Τύπος της εποχής απέδωσε μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον Κορίνθιο τερματοφύλακα, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2010. Όμως οι διθύραμβοι των γαλλικών εφημερίδων επισκίασαν την εντός συνόρων κριτική.

«Η Λιόν απώλεσε τις πιθανότητές της. Η ομάδα του ΠΑΟΚ άφησε εδώ μια αρκετά καλή εντύπωση. Οι Έλληνες υποφέρουν μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Οι Έλληνες είχαν αξιοθαύμαστη ψυχή», έγραφε την επόμενη ημέρα η L’Equipe.

Κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο, η διεύθυνση προσέφερε από ένα σταχτοδοχείο στους παίκτες για ενθύμιο, ενώ περίπου 1.000 φίλαθλοι υποδέχθηκαν την αποστολή στο παλιό αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σηκώνοντας στα χέρια τα ινδάλματά τους.

Το καλύτερο, ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» το κρατούσαν για τη ρεβάνς της Τούμπας. Σε μια ακόμη ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά, στις 7 Νοεμβρίου 1973, επικράτησαν με το εντυπωσιακό 4-0 και προκρίθηκαν στους «8» του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

«Η καλύτερη, ίσως, ευρωπαϊκή παράσταση στην ιστορία του συλλόγου», θα πει ο Γιώργος Κούδας.