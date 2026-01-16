Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τους κύριους υπεύθυνους του αποκλεισμού του Ολυμπιακού στο Κύπελλο.

Δεχθήκαμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ δεν έκανε καθαρές ευκαιρίες για γκολ, με εξαίρεση εκείνη στο 91’, που πιο αργά δεν γινόταν δηλαδή.

Από την άλλη, όμως, είναι άδικο να μην καταγράψουμε ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ειδικά όσο έπαιζε κανονικά, δηλαδή με τον Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι κι όχι με τον Τσικίνιο έξω αριστερά και τον Ταρέμι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ, δημιούργησε πολλές προϋποθέσεις για δημιουργία καλών ευκαιριών και είχε τελικές από καλές θέσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Αυτό το οποίο, ωστόσο, είναι άξιον απορίας, έχει να κάνει με τις τόσο κακές αποφάσεις των παικτών του Ολυμπιακού. Υπάρχουν τέσσερα ενδεικτικά στιγμιότυπα, που πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι πόσο θολωμένοι μπορεί να ήταν οι «ερυθρόλευκοι». Δείτε εδώ…

Είναι ο Τσικίνιο με την μπάλα ένα μέτρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Αριστερά του φεύγει προς την περιοχή ο Ταρέμι. Τι πιο απλό από το να του δώσει την πάσα. Τι έκανε ο Πορτογάλος; Πήγε να την περάσει την μπάλα από τη μύτη της βελόνας στον ευρισκόμενο δεξιά του Γιαζίτσι! Και φυσικά δεν την πέρασε. Αντί να κάνει το εύκολο και να βάλει τον Ταρέμι στην περιοχή απειλητικά, πήγε να κάνει το δύσκολο.

Είναι ο Ζέλσον, που ξεχύνεται από θέση έξω αριστερά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προδιαγραφές για εκπληκτική ευκαιρία, αφού ο Τσικίνιο δεξιά του είναι μόνος. Και μπροστά στον Ζέλσον υπάρχει μόνο ένας αμυντικός του ΠΑΟΚ. Χρειάζονταν μία απλά καλή πάσα στο συμπαίκτη του για να βγει τετ α τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ. Τι έκανε; Μία κακή πάσα.

Είναι ο Τσικίνιο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ σε θέση για σουτ. Όντως σουτάρει, αλλά μπροστά του είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Όπως είναι λογικό, ένας εκ των δύο κόντραρε το σουτ και η μπάλα έφυγε κόρνερ. Δείτε, όμως, δεξιά του, μόνο του τον Γιαζίτσι. Γιατί να μην πάει η μπάλα στον Τούρκο, που βρίσκονταν σε ιδανική θέση να σουτάρει με το αριστερό;

Είναι ο Κοστίνια μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ σε θέση για σουτ. Όντως κι αυτός σουτάρει, αλλά μπροστά του είναι επίσης δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος στέλνει την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη! Δείτε, όμως, δεξιά του, μόνο του τον Ζέλσον. Γιατί να μην πάει η μπάλα από τον ένα Πορτογάλο στον άλλο;

Δεν θέλω να σας κουράσω και με άλλες φωτογραφίες, αν και υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις, παρόμοιες. Αλλά τι να λέμε τώρα, όταν υπάρχει το παράδειγμα του Γιάρεμτσουκ, που κάνει σαν τρελός για να βάλει ένα γκολ, βάζοντας κάποιες φορές τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Εδώ σε μία στιγμή περνάει μία κάθετη ο Τσικίνιο για τον Ζέλσον και ο Ουκρανός δεν αφήνει την μπάλα να περάσει, την παίρνει κι αμέσως σουτάρει, πάνω σε ένα αντίπαλο…

Το δε κορυφαίο όλων είναι αυτό που έγινε στο 91ο λεπτό, στη μοναδική καθαρή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Δείτε εδώ στο 4.35.

Παίρνει την μπάλα στην περιοχή ο Ταρέμι από τη βαθιά μπαλιά και κάνει κακό πλασέ πάνω στον γκολκίπερ. Ωστόσο αμέσως παίρνει την μπάλα για να κάνει δεύτερο σουτ. Κι αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρεμβλήθηκε ο Γιάρεμτσουκ και του πήρε την μπάλα ρίχνοντας τον κάτω! Του έκανε φάουλ. Αν το έκανε αυτό αμυντικός του ΠΑΟΚ θα ήταν πέναλτι! Με την μπάλα από μία κόντρα σε αμυνόμενο να πηγαίνει στον Ποντένσε κι εκείνος να…καταφέρνει να αστοχεί.

Απορώ, δεν μιλάει κάποιος στον Γιάρεμτσουκ; Να του πει ότι όσο εκβιάζει το γκολ, τόσο δεν θα έρχεται το γκολ. Και τόσο θα του δημιουργείται εκνευρισμός με τις κακές τελικές του. Αυτό που του λείπει είναι λίγη ηρεμία. Αν την είχε, στη φάση στην οποία ξεχύθηκε μόνος του από δεξιά στην περιοχή του ΠΑΟΚ δεν θα έχανε το πιο εύκολο κοντρόλ στην καριέρα του. Ούτε σε μία άλλη φάση θα έβγαινε με την μπάλα άουτ.

Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία. Πρώτοι υπεύθυνοι για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού είναι οι παίκτες κι όχι ο προπονητής. Ασφαλώς κι έκανε λάθη στις επιλογές του ο Μεντιλίμπαρ, ωστόσο το πιο μεγάλο θέμα είναι ότι οι παίκτες ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.

Άλλοι γιατί έβαλαν τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα, άλλοι γιατί δεν είναι στα καλύτερα τους και άλλοι γιατί πιθανότατα έχουν ταβάνι.

Άσχετο:

Να δεχθώ εγώ ότι δεν ήταν κανένα πέναλτι από τις τέσσερις πτώσεις παικτών του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στο Καραϊσκάκη. Πείτε μου εσείς, μπορούν οι αμυντικοί μίας ομάδας να σπρώχνουν δύο φορές τον Ταρέμι και να τραβάνε μία φορά τον Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή; Είναι όλα καλά; Είναι ποδόσφαιρο αυτό;

Μπορεί ο ένας στόπερ του ΠΑΟΚ να τραβάει παρατεταμένα τη φανέλα του Γιάρεμτσουκ έξω από την περιοχή και να μην σφυρίζεται φάουλ; Μπορεί ο άλλος στόπερ του ΠΑΟΚ να γκρεμίζει τον Ταρέμι έξω από την περιοχή και να μην σφυρίζεται φάουλ; Μπορεί ο Μύθου να τραβάει παρατεταμένα τη φανέλα του Ρέτσου και να μην παίρνει κίτρινη κάρτα; Είναι ποδόσφαιρο αυτό;

Η, είναι περιβάλλον διαιτητικής προστασίας για τη μία ομάδα και περιβάλλον εκνευρισμού από τη διαιτησία για την άλλη ομάδα;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η πιο μεγάλη ατυχία του Ολυμπιακού προχθές το βράδυ ήταν η κακή βραδιά του Ζέλσον. Αυτό που λέμε ότι δεν του βγήκε τίποτα, ισχύει επακριβώς με την εμφάνιση του. ναι, πήρε προσπάθειες και πρωτοβουλίες, δεν τα παράτησε, αλλά όταν ο καλύτερος σου και πιο φορμαρισμένος σου εξτρέμ δεν κάνει έστω μία καλή ενέργεια, με ουσία, σε ένα ολόκληρο 90λεπτο, τι τύχη μπορείς να έχεις;

Από την άλλη πλευρά, ο έτερος εξτρέμ ο Γιαζίτσι, σε αυτό το πρώτο 30λεπτο που έπαιξε, επίσης δεν μπόρεσε να κάνει μία καλή κίνηση. Προσπάθησε να περάσει κάποιες πάσες και σέντρες, χωρίς επιτυχία, έκανε ένα επιπόλαιο σουτ από τα 45 μέτρα (!...) και μπερδεύτηκε δύο φορές με συμπαίκτες του και η μπάλα βγήκε αράουτ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔