Ο Κ. Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο gazzetta να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα.

Πέρασε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, οι πρωταγωνιστές ήταν ξεκάθαρα οι δύο σκόρερ, ο Ταρέμι με τον Ζέλσον κι έτσι πέρασε σε δεύτερη μοίρα η παρουσία του Γιαζίτσι για μόλις δεύτερη φορά στην αρχική ενδεκάδα σε επίπεδο αγώνα πρωταθλήματος.

Να θυμίσω ότι το μοναδικό άλλο παιχνίδι για το πρωτάθλημα στο οποίο ο Τούρκος διεθνής ήταν βασικός στον Ολυμπιακό ήταν επίσης εκτός έδρας, στη Λάρισα, όπου και τότε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε κερδίσει με 2-0. Με την εξτρά παρατήρηση ότι και σε εκείνο το ματς, κόντρα στην ΑΕΛ, πίσω από τον Γιαζίτσι, σε ρόλο δεξιού μπακ ήταν ο Κοστίνια κι όχι ο Ρόντινεϊ, καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι ένα δίδυμο στην πλευρά με Ρόντινεϊ-Γιαζίτσι δεν θα είναι λειτουργικό.

Τώρα, το ερώτημα που προκύπτει από τον αγώνα με τον Ατρόμητο είναι ένα: έδειξε τόσα ο έμπειρος αριστεροπόδαρος άσος για να ενισχύσει τη θέση του ως υποψήφιος για βασικός στον Ολυμπιακό; Γνώμη μου είναι ότι περισσότερους πόντους κέρδισε, παρά έχασε.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι από κάποιο σημείο και μετά του β΄ ημιχρόνου φάνηκε να ξεμένει από δυνάμεις, κάτι που οδήγησε τον προπονητή στην αλλαγή του στο 68’, που μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Από την άλλη, όσο του δίνεις χρόνο ενός παίκτη, τόσο του δίνεις τη δυνατότητα να βρει ρυθμό. Κι ο Γιαζίτσι μπαίνοντας αλλαγή στα τελευταία λεπτά η, παίζοντας σπανίως βασικός, δεν μπορεί να βρει ρυθμό.

Αυτό που μας άρεσε στον Τούρκο είναι πρώτον η ικανότητα του στις στατικές φάσεις (από δύο τέτοιες σέντρες ο Ρέτσος βρέθηκε μία ανάσα από όχι ένα, αλλά δύο γκολ), δεύτερον οι καλές αλλαγές του από δεξιά στα αριστερά και τρίτον, και πάνω απ΄ όλα θα έλεγα, οι έξυπνες πάσες που μπορεί και βγάζει μέσα και γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Κάποιες μπαλιές που έβγαλε με το καλό του αριστερό τόσο στον Τσικίνιο, όσο και στους Ταρέμι, Ζέλσον ήταν πραγματικά ευφυείς. Ήταν πάσες από αυτές που λες ότι μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες αποδιοργάνωσης της αντίπαλης άμυνας-και δεν μπορεί να τους βγάλουν τέτοιες πάσες όλοι οι εξτρέμ.

Επιπλέον ο Γιαζίτσι έδειξε μία αν μη τι άλλο καλή διάθεση να γυρίσει και να βοηθήσει ανασταλτικά τον Κοστίνια. Αυτό που δεν μας άρεσε είναι ότι μία φορά που βρέθηκε σε θέση για γκολ, σχεδόν απέναντι από τον αντίπαλο γκολκίπερ, έκανε ένα κοντρόλ επιπέδου άμπαλου αμυντικού, κάτι που δεν επιτρέπεται για την κλάση του. Έχω την αίσθηση ότι έστω οριακά ήταν οφσάϊντ, οπότε και να σκόραρε θα ακυρώνονταν το γκολ, όμως έτερον εκάτερον. Ο Τούρκος έπρεπε σε αυτή τη φάση να ενεργήσει αλλιώς. Κι αν θυμάμαι καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό.

Αυτό που εγώ κατανόησα μέσα από αυτό το παιχνίδι είναι ότι παρά να παίζουν συνεχώς ο Ζέλσον με τον Ποντένσε, ακόμη και όταν είναι ντεφορμέ η, κουρασμένοι η, άκεφοι η, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, θα μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Γιαζίτσι, όσο παίζει τουλάχιστον έτσι όπως παίζει.

Άσχετο: Αυτός ο δεξιός μπακ του Άρη, που έβγαλε εννοείται, κατά λάθος, την…ασίστ στον Λιούμπισιτς για το γκολ της ΑΕΚ στο Χαριλάου, ήταν παίκτης του Μεντιλίμπαρ! Τον είχε τον Άλβαρο Τεχέρο στην Εϊμπάρ για λίγο, αλλά τον άφησε να πάει δανεικό στην Σαραγόσα. Εναντίον του Ολυμπιακού, πάντως, είχε «σκιστεί» και στα δύο φετινά παιχνίδια ο ακραίος μπακ του Άρη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ήταν κακός ο Ντάνι Γκαρθία το Σάββατο στο Περιστέρι. Θα έλεγα ότι έχασε τις εντυπώσεις γιατί είχε τρεις-τέσσερις πολύ κακές πάσες κι αυτό πάντα μετράει. Ειδικά για έναν παίκτη που στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του είχε αφήσει εντελώς χαζά την ομάδα με 10 παίκτες από το 51ο λεπτό στο Χαριλάου.

Ο έμπειρος Βάσκος έκανε δουλειά, κάλυψε λάθη συμπαικτών του, το πάλεψε ανασταλτικά, έκανε μία πολύ καλή άμυνα, είχε αρκετές ανακτήσεις+πάσες, αλλά είναι σαφές ότι για κάποιο λόγο είναι ακόμη φέτος μακριά από τον περσινό καλό εαυτό του. Μπορεί στη συνέχεια να βρει τα πατήματα του, μπορεί όμως και να μην τα βρει ποτέ. Γενάρη έχουμε φτάσει. Θυμόμαστε όλοι πώς ξαφνικά πρόπερσι ο Ιμπόρα είχε γίνει στο τέλος της σεζόν στυλοβάτης της ομάδας ακόμη και στην πορεία για το Κόνφερενς Λιγκ.

Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, όσα βλέπουμε φέτος από τον Γκαρθία περισσότερο μας δημιουργούν ερωτηματικά, παρά μας ευχαριστούν. Και παραπέμπουν και σε θέματα τύπου γιατί να μην παίζουν περισσότερο ο Νασιμέντο με τον Σιπιόνι στη μεσαία γραμμή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι