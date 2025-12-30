Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (30/12) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά και η απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από την ΑΕΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Από Σόφια σε... Αγία Σοφία!» ο Γκεοργκίεφ.
Livesport: «Γκεοργκίεφ με σφραγίδα Ριμπάλτα!» στην ΑΕΚ, «Φουλάρει για Ισπανό αριστερό μπακ» ο ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «Εμπόδιο η Παρτίζαν« για τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Επαφή για Αρίας!» ο Ολυμπιακός.
Ώρα των σπορ: «Super deal τετραετίας!» ο Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ.
