Τα μεταγραφικά και η απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από την ΑΕΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Από Σόφια σε... Αγία Σοφία!» ο Γκεοργκίεφ.

Livesport: «Γκεοργκίεφ με σφραγίδα Ριμπάλτα!» στην ΑΕΚ, «Φουλάρει για Ισπανό αριστερό μπακ» ο ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «Εμπόδιο η Παρτίζαν« για τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Επαφή για Αρίας!» ο Ολυμπιακός.

Ώρα των σπορ: «Super deal τετραετίας!» ο Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ.